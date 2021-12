Si sfiorano i trentamila in 24 ore. Corona virus: Italia, 331968 attualmente positivi a test (+14038 in un giorno) con 135421 decessi (120) e 4869406 guariti (14457). Totale di 5336795 casi (28632) Dati della protezione civile: effettuati 669160 tamponi. Gran Bretagna a quota novantamila contagi in una giornata (Di venerdì 17 dicembre 2021) Dati odierni diffusi dal dipartimento della protezione civile. L'articolo Si sfiorano i trentamila in 24 ore. Corona virus: Italia, 331968 attualmente positivi a test (+14038 in un giorno) con 135421 decessi (120) e 4869406 guariti (14457). Totale di 5336795 casi (28632) <small class="subtitle">Dati della protezione civile: effettuati 669160 ... Leggi su noinotizie (Di venerdì 17 dicembre 2021)odierni diffusi dal dipartimento. L'articolo Siin 24 ore.in un) con(120) e).di) ...

Ultime Notizie dalla rete : sfiorano trentamila Le Vie dei Tesori. 30 mila presenze in un fine settimana in Sicilia Nel secondo weekend di ottobre delle Vie dei Tesori si sfiorano le trentamila presenze, almeno diecimila in più del fine settimana di debutto. I visitatori hanno ovviamente riempito Palermo, la 'capitana', che ha messo insieme 19.750 presenze che sommate ...

