Si scrive transizione «ecologica» | ma si legge «economica»

(Di sabato 18 dicembre 2021) Autorità, religiose e di governo, hanno partecipato ieri ai funerali, trasmessi in diretta tv, delle vittime dell'esplosione di Ravanusa. Tragedie, funerali, riti che si ripetono, in una teoria senza fine. Questa volta si tratta della rete dell'Italgas che copre circa 2 mila comuni, percorrendo il sottosuolo per 75 mila chilometri. Gli utili volano. Con cadenza periodica l'azienda tranquillizza i cittadini con comunicati in cui dà conto dei controlli effettuati sul metanodotto, vantando una costante riduzione delle fughe di gas.