"Si mette il cotone nei pantaloni". Gianni Sperti di UeD smascherato (Di venerdì 17 dicembre 2021) Puntata incandescente a 'Uomini e Donne' quella trasmessa nel pomeriggio di venerdì 17 dicembre. Ad essere stati protagonisti di un siparietto clamoroso gli opinionisti Tina Cipollari e Gianni Sperti. In particolare, è stata la donna a smascherare davanti a tutto lo studio il collega svelando un presunto suo segreto. Ovviamente lui non ha confermato questa notizia, affermando: "Ma che stai dicendo?". Ma ora che tutti hanno sentito questa frase c'è chi si aspetta altri chiarimenti dall'uomo. Intanto, prima di raccontarvi i dettagli del battibecco tra Tina Cipollari e Gianni Sperti, per risollevare il programma Maria De Filippi ha scelto un nuovo e discusso tronista. Sembra infatti che tra poche settimane Luca Salatino salire sul trono. Le anticipazioni della registrazione di ieri, giovedì 16 dicembre 2021, e a ...

