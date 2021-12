Si complica il caso Eitan. Per il Tribunale dei minori di Milano il tutore non può essere la zia ma deve essere un professionista esterno (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ennesimo colpo di scena sul caso del piccolo Eitan. Il Tribunale per i minorenni di Milano, nell’ambito del procedimento sul reclamo presentato dai nonni materni del sopravvissuto alla tragedia del Mottarone contro la nomina della zia paterna Aya come tutrice legale, ha nominato come tutore in sostituzione della zia “un professionista estraneo ad entrambe le famiglie di origine”. Leggi anche: Eitan tornerà in Italia entro due settimane. La Corte Suprema israeliana ha rigettato il ricorso del nonno. Ma Peleg non si arrende: “Continueremo a lottare in ogni modo legale”. Per i giudici, però, il bambino deve restare “collocato presso la zia”. Lo ha comunicato il presidente del Tribunale per i minorenni, Maria Carla Gatto, chiarendo che la ... Leggi su lanotiziagiornale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ennesimo colpo di scena suldel piccolo. Ilper i minorenni di, nell’ambito del procedimento sul reclamo presentato dai nonni materni del sopravvissuto alla tragedia del Mottarone contro la nomina della zia paterna Aya come tutrice legale, ha nominato comein sostituzione della zia “unestraneo ad entrambe le famiglie di origine”. Leggi anche:tornerà in Italia entro due settimane. La Corte Suprema israeliana ha rigettato il ricorso del nonno. Ma Peleg non si arrende: “Continueremo a lottare in ogni modo legale”. Per i giudici, però, il bambinorestare “collocato presso la zia”. Lo ha comunicato il presidente delper i minorenni, Maria Carla Gatto, chiarendo che la ...

