Sfregiata con l’acido per strada: donna gravissima, si cerca l’aggressore (Di venerdì 17 dicembre 2021) Una donna è stata aggredita per strada, a Roma: un uomo -si suppone- l’avrebbe prima colpita con un bastone e poi le avrebbe gettato dell’acido in faccia. La ragazza, che ora si trova in ospedale, è in condizioni gravissime. Si cerca l’aggressore, che è fuggito in velocità subito dopo l’attacco. Sfregiata con l’acido per strada: si cerca l’aggressore L’aggressione è avvenuta stamattina, nella periferia nord-est di Roma. La donna è stata è stata Sfregiata con l’acido per strada da un uomo che a quanto pare non conoscerebbe, mentre camminava. l’aggressore le si sarebbe avvicinato velocemente e, dopo averla tramortita con una ... Leggi su thesocialpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Unaè stata aggredita per, a Roma: un uomo -si suppone- l’avrebbe prima colpita con un bastone e poi le avrebbe gettato delin faccia. La ragazza, che ora si trova in ospedale, è in condizioni gravissime. Si, che è fuggito in velocità subito dopo l’attacco.conper: siL’aggressione è avvenuta stamattina, nella periferia nord-est di Roma. Laè stata è stataconperda un uomo che a quanto pare non conoscerebbe, mentre camminava.le si sarebbe avvicinato velocemente e, dopo averla tramortita con una ...

