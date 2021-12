Sfratti anche a Natale, perché le parole della ministra Lamorgese sono gravi (Di venerdì 17 dicembre 2021) Egregia ministra Lamorgese, tra qualche giorno si festeggia il Natale. Il Natale è la storia di un bambino straordinario figlio di profughi, fuggiti da una repressione, rifugiati in una grotta, che oggi potremmo definire dei precari. Probabilmente, anche Lei, si è accinta a realizzare il presepe di quella famiglia, che, in un luogo precario, una grotta, per giunta occupato, vi si rifugia per dare la vita a quel bambino straordinario. Contestualmente Lei lo scorso 14 dicembre, durante una audizione presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, quindi in un luogo istituzionale, in relazione al Prefetto di Milano che aveva espresso l’intenzione di sospendere gli Sfratti fino al 15 gennaio 2022 per garantire i servizi di controllo relativi al Covid, ha dichiarato: “Sulla frase ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Egregia, tra qualche giorno si festeggia il. Ilè la storia di un bambino straordinario figlio di profughi, fuggiti da una repressione, rifugiati in una grotta, che oggi potremmo definire dei precari. Probabilmente,Lei, si è accinta a realizzare il presepe di quella famiglia, che, in un luogo precario, una grotta, per giunta occupato, vi si rifugia per dare la vita a quel bambino straordinario. Contestualmente Lei lo scorso 14 dicembre, durante una audizione presso la Commissione Affari Costituzionali del Senato, quindi in un luogo istituzionale, in relazione al Prefetto di Milano che aveva espresso l’intenzione di sospendere glifino al 15 gennaio 2022 per garantire i servizi di controllo relativi al Covid, ha dichiarato: “Sulla frase ...

