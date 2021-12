“Sex and The city”: Chris Noth – Mr. Big, travolto dalla accuse di molestie (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’attore si è difeso parlando di rapporti consenzienti L’onda del MeToo miete un’altra vittima. Si tratta di Chris Noth, conosciuto dal grande pubblico per il suo ruolo nella serie “Sex And The city“. A suo carico le accuse di due donne. Secondo quanto riporta Hollywood Reporter Chris Noth è accusato di abuso sessuale. Le due donne di 40 e 31 anni anni, in momenti diversi, si sono fatte avanti denunciando epsisodi del 2004 e del 2015, a Los Angeles e New York. L’attore, protagonista anche nel reboot “And Just Like That“, si è prontamente difeso parlando di menzogne. Proprio l’uscita delle nuove puntate della serie tv avrebbe portato le due donne a farsi avanti ad accusare Chris Noth e a parlare con il magazine americano. Noth, ... Leggi su 361magazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’attore si è difeso parlando di rapporti consenzienti L’onda del MeToo miete un’altra vittima. Si tratta di, conosciuto dal grande pubblico per il suo ruolo nella serie “Sex And The“. A suo carico ledi due donne. Secondo quanto riporta Hollywood Reporterè accusato di abuso sessuale. Le due donne di 40 e 31 anni anni, in momenti diversi, si sono fatte avanti denunciando epsisodi del 2004 e del 2015, a Los Angeles e New York. L’attore, protagonista anche nel reboot “And Just Like That“, si è prontamente difeso parlando di menzogne. Proprio l’uscita delle nuove puntate della serie tv avrebbe portato le due donne a farsi avanti ad accusaree a parlare con il magazine americano., ...

