Serie BKT 18esima giornata Crotone vs Pordenone stadio Ezio Scida sabato 18 dicembre ore 14,00. Mister Modesto: "contro il Pordenone una partita determinante"

Probabili formazioni: Crotone (3-5-2): Festa, Nedelcearu, Canestrelli, Paz, Mogos, Zanellato, Vulic, Estevez, Kargbo, Roias, Maric. All. Modesto Pordenone (4-3-3): Perisan, El Kaouakibi, Camporese, Bassoli, Falasco, Magnino, Pasa, Pinato, Pellegrini, Butic, Cambiaghi. All. Tedino Arbitro Giovanni Ayroldi di Molfetta, assistito lungo le fasce da Mastrodonato e Nuzzi.Quarto giudice a bordo campo Francesco Carrione di Castellamare di Stabia. Var Dionisi, Avar Pagliardini. Otto partite dopo l'esonero Mister Modesto torna a dirigere il Crotone in campionato, dopo aver guidato la squadra nei sedicesimi di finale contro l'Udinese. Per il tecnico pitagorico è la prova d'appello, senza altra possibilità, di guadagnarsi per la seconda volta ...

