Serie A | venerdì 17 di sfortuna? Ecco tutti i precedenti in campionato

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Una giornata complicata pergli scaramantici italiani. Come in altre occasioni, laA giocherà di17 mandando in campo due big del nostro calcio: alle 18:30 scenderà in campo la Lazio di Maurizio Sarri che attende, nella sfida dello Stadio Olimpico, il Genoa di Andriy Shevchenko reduce dalla qualificazione in Coppa Italia; alle 20:45 la capolista Inter andrà a far visita al fanalino di coda Salernitana con Simone Inzaghi che spera di non incappare in una giornatata.della massimadi17.A,17: paura per Inter e Lazio? Quante squadre, nel passato, sono incappate nella leggeta del ...