Serie A in campo: a gennaio nuovi orari per le partite (Di venerdì 17 dicembre 2021) orari inediti per la Serie A nel mese di gennaio. La Lega ha infatti comunicato la programmazione delle prime quattro giornate del girone di ritorno, dalla quale si evincono alcune novità per quanto riguarda gli orari delle partite del 6 e 9 gennaio. Confermata la fascia 12.30, con due gare in programma in entrambe le L'articolo Leggi su calcioefinanza (Di venerdì 17 dicembre 2021)inediti per laA nel mese di. La Lega ha infatti comunicato la programmazione delle prime quattro giornate del girone di ritorno, dalla quale si evincono alcune novità per quanto riguarda glidelledel 6 e 9. Confermata la fascia 12.30, con due gare in programma in entrambe le L'articolo

Advertising

Gazzetta_it : Gravina a tutto campo: “Da Report accuse fondate su dati falsi. Il caso Suarez verso l’archiviazione” - sportli26181512 : #Governance #Notizie Serie A in campo: a gennaio nuovi orari per le partite: Orari inediti per la Serie A nel mese… - sportli26181512 : Anticipi e posticipi: gli orari delle prime quattro giornale di ritorno del Milan: La Lega Serie A ha deciso e pubb… - sportli26181512 : #Media #Notizie Serie A, la programmazione tv dalla 1° alla 4° di ritorno: La Lega Serie A ha diramato il calendari… - AdriJuve64 : Dispiace per Pirlo l’avrei tenuto un altro anno, bella serie, ma ne faranno ancora o è finita? A me non dispiace ve… -