Serie A, il 98% dei giocatori è vaccinato con doppia dose (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il 98% dei giocatori della Serie A ha già ricevuto due dosi del vaccino anti-Covid. Lo ha rivelato la stessa Lega a Reuters, comunicando come praticamente quasi tutti i calciatori che militano nella massima divisione italiana si siano sottoposti alla doppia vaccinazione e siano dunque maggiormente immunizzati rispetto ai colleghi di altri paesi che non vantano queste percentuali e che, come in Inghilterra, devono fare i conti con una recrudescenza dei contagi che può mettere a rischio la regolarità dei campionati. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il 98% deidellaA ha già ricevuto due dosi del vaccino anti-Covid. Lo ha rivelato la stessa Lega a Reuters, comunicando come praticamente quasi tutti i calciatori che militano nella massima divisione italiana si siano sottoposti allavaccinazione e siano dunque maggiormente immunizzati rispetto ai colleghi di altri paesi che non vantano queste percentuali e che, come in Inghilterra, devono fare i conti con una recrudescenza dei contagi che può mettere a rischio la regolarità dei campionati. SportFace.

