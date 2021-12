Serie A, Bergomi: “L’antagonista dell’Inter è l’Atalanta, ma Milan e Napoli…” (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’ex difensore dell’Inter Beppe Bergomi, attualmente nella squadra di Sky Sport, ha parlato a ‘La Gazzetta dello Sport’ della lotta scudetto. “Ragionando sul momento, il campionato dice che l’anti Inter è l’Atalanta. Tuttavia guai a tenere fuori dalla lotta Milan e Napoli. Sono sicuro che rientreranno – ha spiegato Bergomi – Al momento, però, l’Atalanta merita il ruolo di antagonista. Gasperini alza il livello di qualità nei giocatori da anni e, ogni volta, la squadra sembra fare passi avanti“. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) L’ex difensoreBeppe, attualmente nella squadra di Sky Sport, ha parlato a ‘La Gazzetta dello Sport’ della lotta scudetto. “Ragionando sul momento, il campionato dice che l’anti Inter è. Tuttavia guai a tenere fuori dalla lottae Napoli. Sono sicuro che rientreranno – ha spiegato– Al momento, però,merita il ruolo di antagonista. Gasperini alza il livello di qualità nei giocatori da anni e, ogni volta, la squadra sembra fare passi avanti“. SportFace.

Advertising

sportli26181512 : 'Idee, bel gioco e fame di vittorie: questa Atalanta è da scudetto. Pioli non mollerà': 'Idee, bel gioco e fame di… - infoitsport : Bergomi omaggia Di Lorenzo: “È il miglior terzino destro in Serie A” - MondoNapoli : Bergomi elogia Di Lorenzo: 'Sei il miglior terzino della Serie A' - - gilnar76 : Bergomi omaggia Di Lorenzo: “È il miglior terzino destro in Serie A” #Forzanapoli #Napoli #Napolicalcio #Sscnapoli… - Vegaintergoal : Più che repubblica chiamatela pagliaccio news e in più queste notizie sono quelle che danno parola a Bergomi fac… -