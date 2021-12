Serie A | anticipi e posticipi di gennaio | Juventus-Napoli giovedì 6 alle 20 45

(Di venerdì 17 dicembre 2021) La LegaA ha ufficializzato le date e gli orari delle prime quattro giornate del girone di ritorno del campionato 2021-22. Dopo la pausa natalizia, iltornerà in campo il giorno dell’Epifania, quando,20.45, sfiderà ladi Massimilianogri. Si giocherà di nuovo dopo tre giorni soltanto contro la Sampdoria,16.30. Il 16sarà la volta della trasferta a Bologna,15. Il mese disi conclude con il match con la Salernitana il 23,ore 15. Prima giornata:ore 20.45 (Dazn) Seconda giornata:-Sampdoria domenica 9ore ...

CalendarioA 2021/22: la Lega Calcio ha reso notie posticipi fino alla 23a giornata di campionato La LegaA ha reso notie posticipi fino alla 23a giornata di campionato. Ecco il calendario completo con date e programmazione televisiva delle partite: 20a giornata06/01/2022 Giovedì 12.30 ...Dopo il weekend e il turno infrasettimanale, anche laA si ferma per le feste e torna nel 2022. Il campionato ripartirà direttamente dalla 1ª giornata del girone di ritorno, 20ª in totale. La Lega ha comunicato le date e gli orari delle prime 4 ...La Lega Calcio di Serie A ha ufficializzato il programma degli anticipi e i posticipi dalla 20ª alla 23ª giornata di campionato, le prime del girone di ritorno.Gli impegni della squadra di Spalletti in campionato. Si gioca il 9 alle 16.30 contro la Samp al Maradona. Contro il Bologna e la Salernitana si gioca alle 15 ...