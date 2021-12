Sequestro da 6,5 milioni a imprenditore di Brescia con agganci ai clan, confische anche a Bergamo (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Dia ha dato esecuzione a un provvedimento di confisca definitiva di beni emesso dal Tribunale di Caltanissetta, nei confronti di un professionista e imprenditore originario di Caltagirone (CT) e residente a Brescia, attualmente detenuto per reati di associazione a delinquere e associazione di tipo mafioso nel carcere “Marassi” di Genova. L’imprenditore è considerato “contiguo” ai clan mafiosi di Gela (CL) operanti nella provincia di Caltanissetta e con ramificazioni in tutta Italia. Gli accertamenti avviati nel 2018 e gli ulteriori riscontri effettuati, hanno consentito di mettere in evidenza l’incremento di ricchezza dell’imprenditore, ritenuto complessivamente “anomalo” rispetto alla dichiarata posizione reddituale, risultata sproporzionata anche in rapporto all’elevato tenore di ... Leggi su bergamonews (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Dia ha dato esecuzione a un provvedimento di confisca definitiva di beni emesso dal Tribunale di Caltanissetta, nei confronti di un professionista eoriginario di Caltagirone (CT) e residente a, attualmente detenuto per reati di associazione a delinquere e associazione di tipo mafioso nel carcere “Marassi” di Genova. L’è considerato “contiguo” aimafiosi di Gela (CL) operanti nella provincia di Caltanissetta e con ramificazioni in tutta Italia. Gli accertamenti avviati nel 2018 e gli ulteriori riscontri effettuati, hanno consentito di mettere in evidenza l’incremento di ricchezza dell’, ritenuto complessivamente “anomalo” rispetto alla dichiarata posizione reddituale, risultata sproporzionatain rapporto all’elevato tenore di ...

