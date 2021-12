(Di venerdì 17 dicembre 2021) Ildegli USA hato undibipartisan per la prevenzione del lavoro forzato uiguro. Ira della. Pechino ha affermato che gli USA non hanno “scrupoli”la. Cosa hato ilUSA? Ildegli USA hato all’unanimità undiche vieta l’importazione di tutti i

Advertising

periodicodaily : Senato USA approva disegno di legge contro Cina #Cina #SenataUSA @Billa42_ - Billa42_ : Senato USA approva disegno di legge contro Cina - AdolfoTasinato : @AleAnelli1 @Agenzia_Ansa Guardi che sta scritto nelle carte fornite anche ai parlamentari italiani. Pure sul sito… - Ricky_2Pacista : Il Senato Usa ha approvato un disegno di legge che prevede un aumento della spesa militare: sono 768 i miliardi di… - GabrieleCarrer : Il Senato degli Stati Uniti ha confermato Nicholas Burns, stimato diplomatico e professore a Harvard, come ambascia… -

Ultime Notizie dalla rete : Senato USA

Ieri 16 dicembre, ilamericano ha approvato il cosiddetto "disegno di legge preventivo sul lavoro forzato degli uiguri"; con questo documento intende vietare l'esportazione neglidei prodotti del Xinjiang ...... in Europa e negli, per una revisione degli algoritmi atta impedire l'amplificazione contenuti ... In un'audizione tenuta da una sottocommissione delamericano sulla protezione dei consumatori,...Il Governo ha presentato al Senato un emendamento omnibus, che va dal taglio di Irpef e Irap al rifinanziamento, con 68 milioni, del bonus tv. Affrontati anche i temi della proroga Strade sicure, il ...Le compagnie aeree Usa temono interferenze dalla banda C per il 5G e chiedono più tempo per resettare l'elettronica di bordo e gli altimetri.