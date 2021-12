“Sei una tro***”. GF Vip, l’insulto pesantissimo rimbomba nella Casa: “Ce l’hanno con lei” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Prima della puntata in diretta del ‘GF Vip’ del 17 dicembre è successo l’inaspettato nella Casa più spiata d’Italia. Anzi, i fatti non sono avvenuti proprio all’interno ma ciò che è stato proferito creerà sicuramente molte polemiche e discussioni. Coloro che seguono praticamente 24 ore su 24 le dinamiche dei concorrenti si sono accorti di una pesantissima affermazione: “Sei una tr***”. Questa frase è rimbombata e anche i vipponi avranno ovviamente ascoltato questo insulto decisamente pesante. Intanto, al ‘GF Vip’ altro episodio “horror”. Dove molti fino a ieri parlavano di un certo “uovo di struzzo” lasciato in bagno, probabilmente da Giucas Casella. Quindi l’intervento provvidenziale di Aldo Montano, che ha dovuto farsi coraggio e andare dritto dritto a sturare il water del GF Vip 6 rimasto completamente intasato. Solo allora i ... Leggi su caffeinamagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Prima della puntata in diretta del ‘GF Vip’ del 17 dicembre è successo l’inaspettatopiù spiata d’Italia. Anzi, i fatti non sono avvenuti proprio all’interno ma ciò che è stato proferito creerà sicuramente molte polemiche e discussioni. Coloro che seguono praticamente 24 ore su 24 le dinamiche dei concorrenti si sono accorti di una pesantissima affermazione: “Sei una tr***”. Questa frase èta e anche i vipponi avranno ovviamente ascoltato questo insulto decisamente pesante. Intanto, al ‘GF Vip’ altro episodio “horror”. Dove molti fino a ieri parlavano di un certo “uovo di struzzo” lasciato in bagno, probabilmente da Giucas Casella. Quindi l’intervento provvidenziale di Aldo Montano, che ha dovuto farsi coraggio e andare dritto dritto a sturare il water del GF Vip 6 rimasto completamente intasato. Solo allora i ...

Advertising

IlContiAndrea : “O Forse Sei Tu” il brano in gara a #Sanremo2022 di #Elisa avrà una partitura d’archi orchestrati da Elisa con Will… - TIM_music : Tredici tracce, dodici inediti e una straordinaria versione spagnola, in acustica, del suo brano 'Sei di mattina'.… - _Nico_Piro_ : dopo che ti guardano come un pazzo 'sei il primo straniero ad arrivare qui dal 2007' perchè per troppi anni questa… - axslh_ : RT @valee_tpwk: “ma quindi sei una persona estroversa o hai twitter?” - antonioripa : eh? Ma sei serio. Pensi che tu sia libero di agire in modo da negare a me la stessa tua libertà di agire? Hai le i… -