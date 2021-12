Scuola | Sinopoli Flc Cgil | ' proroga contratti covid parziale? Allora gestione è del Mit'

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Se anziché avere la buona notizia dellaci trovassimo di fronte al pasticcio di unasolo, sarebbe l'ulteriore conferma che sullail governo Draghi ha sbagliato e che la suaè in mano al Ministero del tesoro". Così all'Adnkronos il segretario nazionale di Flc, Francescoche aggiunge: "Noi continuiamo con la mobilitazione, il personale Ata è indispensabile, andrebbe consolidato nell'organico; per questo i dirigenti lo difendono con le unghie. Sullasi può fare un decreto al mese. Non è vero che ci si debba fermare alla legge di Bilancio".

... che tra le priorità dellac'era e rimane quella di allineare il misero stipendio di chi oggi lavora a' Non si accontenta Francesco(Flc Cgil) : ' Se la legge di bilancio non ...A partecipare, però, anche alcuni rappresentanti della, come Francesco, segretario generale Flc Cgil che ai microfoni del direttore della Tecnica della Scuol a, Alessandro Giuliani , ...Roma, 17 dic. "Se anziché avere la buona notizia della proroga ci trovassimo di fronte al pasticcio di una proroga solo parziale, sarebbe l'ulteriore conferma c ...Inizia oggi, giovedì 16 dicembre, lo sciopero generale nazionale di 8 ore che sta coinvolgendo tutti i comparti tranne scuole e sanità. A partecipare, però, anche alcuni rappresentanti della scuola, c ...