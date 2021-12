Scuola, scontri tra studenti e polizia durante il corteo di protesta diretto al ministero dell’Istruzione: le immagini delle tensioni (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tensione a Roma tra polizia e studenti durante il corteo che si dirigeva verso il ministero dell’Istruzione. durante il corteo organizzato un gruppo di studenti ha effettuato un’improvvisa deviazione rispetto al percorso autorizzato. Alcuni studenti sono corsi via per raggiungere il Lungotevere e bloccare il traffico e si sono scontrati con le Forze dell’Ordine che tentavano di bloccarli. La manifestazione era partita da Piazza Ostiense ed era diretta al ministero dell’Istruzione. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Tensione a Roma trailche si dirigeva verso ililorganizzato un gruppo diha effettuato un’improvvisa deviazione rispetto al percorso autorizzato. Alcunisono corsi via per raggiungere il Lungotevere e bloccare il traffico e si sono scontrati con le Forze dell’Ordine che tentavano di bloccarli. La manifestazione era partita da Piazza Ostiense ed era diretta al. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

