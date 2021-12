Scuola: Mi, 'obbligo vaccinale a tutto il personale, anche assenti per malattia' (2) (Di venerdì 17 dicembre 2021) (Adnkronos) - Il dirigente scolastico in seguito al controllo dello stato vaccinale del personale mediante la piattaforma Sidi, procede "senza indugio" ad invitare quanti non in regola con l'obbligo vaccinale a produrre "entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, uno dei seguenti documenti: documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione; attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa; presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito; insussistenza dei presupposti per l'obbligo vaccinale". Nei casi in cui la documentazione richiesta non pervenga entro il termine di cinque giorni, i dirigenti scolastici, “accertano l'inosservanza dell'obbligo ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) (Adnkronos) - Il dirigente scolastico in seguito al controllo dello statodelmediante la piattaforma Sidi, procede "senza indugio" ad invitare quanti non in regola con l'a produrre "entro cinque giorni dalla ricezione dell'invito, uno dei seguenti documenti: documentazione comprovante l'effettuazione della vaccinazione; attestazione relativa all'omissione o al differimento della stessa; presentazione della richiesta di vaccinazione da eseguirsi in un termine non superiore a venti giorni dalla ricezione dell'invito; insussistenza dei presupposti per l'". Nei casi in cui la documentazione richiesta non pervenga entro il termine di cinque giorni, i dirigenti scolastici, “accertano l'inosservanza dell'...

