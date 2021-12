**Scuola: Mi, 'esenti da obbligo potranno essere adibiti a mansioni diverse'** (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Gli esenti dall'obbligo vaccinale saranno adibiti a mansioni anche diverse, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov-2”. "Tali previsioni non introducono l'obbligo tout court , quanto piuttosto la possibilità, per il datore di lavoro, di adibire il personale esente/differito dalla vaccinazione a mansioni diverse da quelle ordinariamente svolte". Così il Ministero dell'Istruzione in una circolare sull'obbligo vaccinale del personale scolastico in cui precisa: "Il Legislatore, ovviamente, non chiede al dirigente scolastico interventi 'impossibili' ma, più semplicemente, che si adottino le misure che, 'secondo la particolarità del lavoro, ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Glidall'vaccinale sarannoanche, senza decurtazione della retribuzione, in modo da evitare il rischio di diffusione del contagio da Sars-Cov-2”. "Tali previsioni non introducono l'tout court , quanto piuttosto la possibilità, per il datore di lavoro, di adibire il personale esente/differito dalla vaccinazione ada quelle ordinariamente svolte". Così il Ministero dell'Istruzione in una circolare sull'vaccinale del personale scolastico in cui precisa: "Il Legislatore, ovviamente, non chiede al dirigente scolastico interventi 'impossibili' ma, più semplicemente, che si adottino le misure che, 'secondo la particolarità del lavoro, ...

Advertising

TV7Benevento : **Scuola: Mi, 'esenti da obbligo potranno essere adibiti a mansioni diverse'**... - ProDocente : Obbligo vaccinale scuola, lavoratori esenti: il dirigente prova a far proseguire l’attività in sicurezza. In caso c… - orizzontescuola : Obbligo vaccinale scuola, lavoratori esenti: il dirigente prova a far proseguire l’attività in sicurezza. In caso c… -