Scuola: gli agenti caricano il corteo che puntava verso Montecitorio: momenti di tensione, e poi lanci di uova contro il Ministero (Di venerdì 17 dicembre 2021) Stamane nella Capitale è andata in scena l’ennesima protesta degli studenti che, a differenza delle mobilitazioni precedenti, ha avuto anche qualche momento di tensione. Un corteo di protesta, quello formato dagli studenti delle scuole romane occupate da settembre, organizzato per sensibilizzare le istituzioni di fronte a tutto ciò che sta rendendo sempre più complicato la frequentazione degli istituti: dagli orari scaglionati, ai disservizi rappresentati dal trasporto pubblico Protesta studenti: “Volevamo andare sotto Montecitorio ma gli agenti ci hanno accerchiati e spintonato facendoci desistere” In realtà, radunatosi come sempre da Piazzale Ostiense, davanti alla Piramide, anziché puntare direttamente verso il Ministero dell’Istruzione, a Trastevere, giunto all’altezza del ponte ... Leggi su italiasera (Di venerdì 17 dicembre 2021) Stamane nella Capitale è andata in scena l’ennesima protesta degli studenti che, a differenza delle mobilitazioni precedenti, ha avuto anche qualche momento di. Undi protesta, quello formato dagli studenti delle scuole romane occupate da settembre, organizzato per sensibilizzare le istituzioni di fronte a tutto ciò che sta rendendo sempre più complicato la frequentazione degli istituti: dagli orari scaglionati, ai disservizi rappresentati dal trasporto pubblico Protesta studenti: “Volevamo andare sottoma glici hanno accerchiati e spintonato facendoci desistere” In realtà, radunatosi come sempre da Piazzale Ostiense, davanti alla Piramide, anziché puntare direttamenteildell’Istruzione, a Trastevere, giunto all’altezza del ponte ...

Advertising

teatrolafenice : ?? Nasceva oggi nel 1749 Domenico Cimarosa, pittore in musica, allevato alla scuola di Piccinni e Paisiello. Nel 179… - DavidPuente : Questa è la scuola media Ellero di Udine. Gli autori di questo gesto dovrebbero tornare a studiare. C'è un problema… - clexavhale : RT @bellarkestars: “lui è diverso da tutti gli altri” / “con te è diverso” “innanzitutto c’ha un’altra” / “ha pure una storia con una più… - Etrurianews : ANZIO - Ultimo giorno di scuola in presenza prima di Natale per tutti gli studenti di Anzio, in provincia di Roma:… - arca1317 : RT @istitutomorano: Percorso 338 UNA SCUOLA PER TUTTI Si è concluso #giovedi il #modulo #NoiStem e gli #studenti dell'#IstitutoMorano di #C… -

Ultime Notizie dalla rete : Scuola gli Riace, il giudice: "Mimmo Lucano ha strumentalizzato l'accoglienza a beneficio della sua immagine politica" ...di Riace e cuore e simbolo di quel modello di integrazione e accoglienza che ha fatto scuola nel ...50 a settimana prezzo bloccato Attiva Ora Tutti i contenuti del sito, il quotidiano e gli allegati in ...

A Ravanusa i funerali di Stato delle vittime del crollo della palazzina ... 35; Angelo Carmina 72 anni; Giuseppe e Calogero Carmina, padre e figlio di 60 e 33 anni, gli ... che dopo una breve pausa e una riunione nell'attigua scuola, riprenderà. I Vigili del fuoco chiedono ...

Obbligo vaccinale scuola, gli escamotage dei prof no vax Adnkronos L’Australia piange la morte dei piccoli deceduti nell’incidente del castello gonfiabile: “Angeli” Castello gonfiabile si rompe e vola via durante la festa di scuola, morti 4 bambini in Australia La tragedia si è consumata in Tasmania durante una festa di fine anno con molti bimbi. A cura di ...

Capoterra si blinda: si entra solo con Green pass Capoterra si blinda: uscita e ingresso dal paese sono consentiti esclusivamente ai possessori di Green pass. Lo stabilisce un aggiornamento della nuova ordinanza del sindaco Beniamino Garau in seguito ...

...di Riace e cuore e simbolo di quel modello di integrazione e accoglienza che ha fattonel ...50 a settimana prezzo bloccato Attiva Ora Tutti i contenuti del sito, il quotidiano eallegati in ...... 35; Angelo Carmina 72 anni; Giuseppe e Calogero Carmina, padre e figlio di 60 e 33 anni,... che dopo una breve pausa e una riunione nell'attigua, riprenderà. I Vigili del fuoco chiedono ...Castello gonfiabile si rompe e vola via durante la festa di scuola, morti 4 bambini in Australia La tragedia si è consumata in Tasmania durante una festa di fine anno con molti bimbi. A cura di ...Capoterra si blinda: uscita e ingresso dal paese sono consentiti esclusivamente ai possessori di Green pass. Lo stabilisce un aggiornamento della nuova ordinanza del sindaco Beniamino Garau in seguito ...