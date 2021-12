Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'siamo con studenti romani, basta doppia fascia' (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Noi dirigenti scolastici condividiamo quanto denunciato dagli studenti. Gli scaglioni orari vanno eliminati. I trasporti non funzionano. E da settembre sono sempre più frequenti gli arrivi a Scuola in ritardo. ". A parlare con l'Adnkronos è Cristina Costarelli, presidente dell'Associazione nazionale presidi per il Lazio che, nel commentare le ragioni della mobilitazione degli studenti romani relativamente alla doppia fascia oraria, afferma: "con l'anno nuovo chiediamo un tavolo di incontro e confronto su questo argomento con le istituzioni coinvolte: prefetto, regione e aziende di trasporto". "E' da agosto che noi dell'Anp Lazio ci battiamo su questo tema che andrebbe lasciato all'autonomia ... Leggi su liberoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - "Noi dirigenti scolastici condividiamo quanto denunciato dagli. Gli scaglioni orari vanno eliminati. I trasporti non funzionano. E da settembre sono sempre più frequenti gli arrivi ain ritardo. ". A parlare con l'Adnkronos è Cristina, presidente dell'Associazione nazionaleper ilche, nel commentare le ragioni della mobilitazione deglirelativamente allaoraria, afferma: "con l'anno nuovo chiediamo un tavolo di incontro e confronto su questo argomento con le istituzioni coinvolte: prefetto, regione e aziende di trasporto". "E' da agosto che noi dell'Anpci battiamo su questo tema che andrebbe lasciato all'autonomia ...

