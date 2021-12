(Di venerdì 17 dicembre 2021) Roma, 17 dic. (Adnkronos) - Fumogeni esono stati lanciatiil'Istruzione questa mattina al termine deldeglie scuole romane occupate da settembre ad oggi. Prima'arrivo, una parte dei manifestanti aveva provato a cambiare direzione, "procedendo verso la Questura o come seconda scelta Montecitorio. E' avvenuto all'altezza di via Portuense, ma siamo stati intercettati dalla polizia che ci ha circondati, spintonati e in attesa di rinforzi, ci ha strappato gli scudi che la prima fila dei manifestanti teneva in mano in compensato e plexigas. Quindi ci hanno riaccompagnato al'Istruzione", ha raccontato all'Adnkronos uno dei presenti. Al centro ...

Advertising

zazoomblog : Scontri fra studenti e forze dellordine al corteo uova contro il Ministero - #Scontri #studenti #forze #dellordine - fisco24_info : Scontri fra studenti e forze dell'ordine al corteo, uova contro il Ministero: Fumogeni e uova sono stati lanciati c… - italiaserait : Scontri fra studenti e forze dell’ordine al corteo, uova contro il Ministero - StraNotizie : Scontri fra studenti e forze dell'ordine al corteo, uova contro il Ministero - TV7Benevento : Scontri fra studenti e forze dell'ordine al corteo, uova contro il Ministero... -

Ultime Notizie dalla rete : Scontri fra

Adnkronos

... pubblicato nel 2015 come una sorta di reportage a vignette sugliallora in atto tra IS e ... ma sta di fatto che quello del controllo degli ex miliziani jihadisti detenuti -i quali molti ...'Milan - Napoli? Mi aspetto una partita tostadue formazioni che hanno delle assenze ma che sanno quanto possono essere importanti certi appuntamenti per la classifica. Glidiretti non ...Clima teso tra leader europei riguardo la mancata gestione comune sul Covid e in particolare sulla variante Omicron, ormai esplosa nel continente. Ad ...Le parole del tecnico atalantino in vista della sfida contro i giallorossi. Secondo le aspettative di inizio campionato, la sfida tra Atalanta e Roma doveva essere uno scontro imp ...