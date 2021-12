Sciopero scuola 22 dicembre, NOTA Ministero (Di venerdì 17 dicembre 2021) Le Confederazioni CSLE Comparto scuola e CO.NA.L.PE. hanno proclamato “uno Sciopero di tutto il personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata del 22 dicembre 2021”. Lo comunica il Ministero dell'Istruzione con la NOTA 54613 del 16 dicembre. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 dicembre 2021) Le Confederazioni CSLE Compartoe CO.NA.L.PE. hanno proclamato “unodi tutto il personale docente ed Ata, a tempo determinato e indeterminato, per l’intera giornata del 222021”. Lo comunica ildell'Istruzione con la54613 del 16. L'articolo .

orizzontescuola : Sciopero scuola 22 dicembre, NOTA Ministero - NardoneVadim : @marcopalears Voi avete dichiarato guerra alla realtà Ieri i lavoratori erano in sciopero generale La settimana pri… - twittanto2 : Oggi come ogni venerdì gli studenti manifestano. Per lo più senza mascherine, lo so perché puntualmente sotto casa… - AniefTorino : Comparto istruzione e ricerca – settore scuola. Sciopero 22 dicembre 2021 - remop47 : Stesso risultato dello sciopero della scuola: non e’ il momento adatto per queste manifestazioni ?????? -