Sciopero scuola 10 dicembre, dati definitivi: adesione del 6,76%. NOTA Ministero (Di venerdì 17 dicembre 2021) Arrivano i dati definitivi in merito all'adesione allo Sciopero scuola del 10 dicembre. Secondo i dati forniti da Viale Trastevere sono 75.941 le unità di personale che hanno aderito allo Sciopero, cioè il 6,76%. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 17 dicembre 2021) Arrivano iin merito all'allodel 10. Secondo iforniti da Viale Trastevere sono 75.941 le unità di personale che hanno aderito allo, cioè il 6,76%. L'articolo .

