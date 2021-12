Sciopero generale snobbato dai tg Rai: si privilegia la retorica filogovernativa mainstream (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ci voleva lo Sciopero generale per collocare il Tg1 e il Tg3, testate da poco dirette da due donne, per obiettività informativa addirittura al di sotto sia del Tg2 che del Tg5. Lo Sciopero viene relegato dalle due direttrici a notizia secondaria, dopo l’ennesima cronaca infinita su Mario Draghi, virus, pandemia, vaccini e bambini, un tema dal quale l’informazione tutta non riesce ad affrancarsi, schiacciata su di esso al di là delle reali urgenze del racconto giornalistico. Così, il primo Sciopero generale dopo molti anni viene relegato nei due principali tiggì Rai nelle pagine interne, snobbato, quasi silenziato da scelte che privilegiano la retorica filogovernativa mainstream. Anche lo spazio riservato ai commenti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ci voleva loper collocare il Tg1 e il Tg3, testate da poco dirette da due donne, per obiettività informativa addirittura al di sotto sia del Tg2 che del Tg5. Loviene relegato dalle due direttrici a notizia secondaria, dopo l’ennesima cronaca infinita su Mario Draghi, virus, pandemia, vaccini e bambini, un tema dal quale l’informazione tutta non riesce ad affrancarsi, schiacciata su di esso al di là delle reali urgenze del racconto giornalistico. Così, il primodopo molti anni viene relegato nei due principali tiggì Rai nelle pagine interne,, quasi silenziato da scelte cheno la. Anche lo spazio riservato ai commenti ...

