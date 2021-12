Sci freestyle | Coppa del Mondo Moguls | ancora una vittoria per Horoshima | terzo Kingsburry

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Due su tre per Horishima Ikuma. Il talento giapponese, dopo aver trionfato nel secondo appuntamento, ha vinto anche la terza tappa dideldi sci, specialità, in scena nella località francese di Alpe d’Huez. L’atleta del Sol Levante, secondo dopo le fasi di qualificazione, ha avuto la meglio registrando ilmiglior cronometro del lotto tra i finalisti (22.03 per 15.72 punti) e facendo la differenza nei salti e nei giri, raccogliendo 87.84 e distaccando di cinque lunghezze il compagno di Nazionale Daichi Hara, secondo con 82.96. In risalita il fenomeno canadese Mikaelche, dopo l’ottava piazza a Idre Fjall, ha conquistato il gradino più basso del podio con 81.34 e il miglior tempo in assoluto (19.91), consolidando l’attuale posto d’onore nella ...

Advertising

zazoomblog : Sci freestyle Coppa del Mondo skicross: la Svezia vince la gara a squadre di Arosa Italia 2 ottava - #freestyle… - iggyHT : su rai sport ci sono i salti freestyle con gli sci. questi sono extraterrestri - zazoomblog : Sci Freestyle Coppa del Mondo skicross: rinviate le qualificazioni di Arosa - #Freestyle #Coppa #Mondo #skicross: - RassegnaZampa : #Sci Deromedis regala all’Italia del freestyle un podio atteso 16 anni - susydigennaro : RT @napolimagazine: Sci, Freestyle: Coppa del Mondo, l'azzurro Deromeidis è terzo in Francia -

Ultime Notizie dalla rete : Sci freestyle

OA Sport

... Rai 2, RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Rai 2, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN) 12.00(Coppa del Mondo) - Moguls maschile/femminile all'Alp d'Huez (diretta tv su ...... Rai 2, RaiSport; diretta streaming su RaiPlay, Eurosport Player, Discovery+, Sky Go, DAZN ) 12.00(Coppa del Mondo) - Moguls maschile/femminile all'Alp d'Huez (diretta tv su Eurosport ...Due su tre per Horishima Ikuma. Il talento giapponese, dopo aver trionfato nel secondo appuntamento, ha vinto anche la terza tappa di Coppa del Mondo di sci freestyle, specialità Moguls, in scena nell ...SPORT INVERNALI - Tanta carne al fuoco in questi giorni sulla neve che precedono il Natale. Lo sci alpino maschile sbarca in Italia per il filotto Val Gardena-A ...