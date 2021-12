Sci alpino Val d’Isere femminile, Goggia: “Posto magico, qui c’è tanta concorrenza” (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Nella prima prova mi sono sentita molto sciolta, oggi invece meno bene perché la neve era più compatta e non sono riuscita ad avere lo stesso feeling di ieri. Sono comunque soddisfatta, penso di avere fatto due belle prove e di avere tutti gli strumenti per analizzare al meglio la pista”. Così Sofia Goggia commenta la seconda prova cronometrata della discesa femminile di Val d’Isère, in programma domani e valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci alpino. “Val d’Isère è un Posto magico, qui ho fatto tanti podi e ho ottenuto la prima vittoria in discesa l’anno scorso che mi ha permesso di vincere un vitellino. Non penso alla striscia positiva che ho in questa specialità ma ad andare il più veloce possibile, e qui la concorrenza è tanta, come ha dimostrato anche la ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) “Nella prima prova mi sono sentita molto sciolta, oggi invece meno bene perché la neve era più compatta e non sono riuscita ad avere lo stesso feeling di ieri. Sono comunque soddisfatta, penso di avere fatto due belle prove e di avere tutti gli strumenti per analizzare al meglio la pista”. Così Sofiacommenta la seconda prova cronometrata della discesadi Val d’Isère, in programma domani e valida per la Coppa del Mondo 2021/2022 di sci. “Val d’Isère è un, qui ho fatto tanti podi e ho ottenuto la prima vittoria in discesa l’anno scorso che mi ha permesso di vincere un vitellino. Non penso alla striscia positiva che ho in questa specialità ma ad andare il più veloce possibile, e qui la, come ha dimostrato anche la ...

