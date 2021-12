Sci alpino, superg Val Gardena, Paris sesto: “Un risultato accettabile perché ultimamente ho fatto un po’ fatica” (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sulla Saslong, nel superg della Val Gardena, Dominik Paris raccoglie una sesta posizione che dà fiducia a detta dello stesso: “Un risultato accettabile perché ultimamente ho fatto un po’ fatica. Ho ritrovato buone sensazioni, ma anche oggi ho sbagliato, non sono ancora al top. Manca ancora un po’ per essere sempre pronto in ogni situazione”. Non ripete le ottime prove di Beaver Creek invece Mattia Casse, comunque a punti in 23esima piazza. Dietro di lui spicca il nome di Christof Innerhofer, 28° che poi dice: “Speravo di poter andare un po’ meglio, ma penso che le condizioni della pista successive alla mia discesa fossero molto diverse. Sciando si è visto che tutti sono andati più veloci, la neve ha reso più lente le prime ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) Sulla Saslong, neldella Val, Dominikraccoglie una sesta posizione che dà fiducia a detta dello stesso: “Unhoun po’. Ho ritrovato buone sensazioni, ma anche oggi ho sbagliato, non sono ancora al top. Manca ancora un po’ per essere sempre pronto in ogni situazione”. Non ripete le ottime prove di Beaver Creek invece Mattia Casse, comunque a punti in 23esima piazza. Dietro di lui spicca il nome di Christof Innerhofer, 28° che poi dice: “Speravo di poter andare un po’ meglio, ma penso che le condizioni della pista successive alla mia discesa fossero molto diverse. Sciando si è visto che tutti sono andati più veloci, la neve ha reso più lente le prime ...

Eurosport_IT : 'Sono sicura, la sua anima resterà nelle sue montagne ad aspettarmi ogni volta che sentirò la sua mancanza' ? - _Carabinieri_ : Saint Moritz: trionfo nel #SuperG di Federica Brignone, Appuntato dei #Carabinieri. Il Com. Gen. dell’Arma Teo Luzi… - Eurosport_IT : Buonanotte, Federica Brignone: come si sta nell'Olimpo dello sci alpino italiano? ???????? 17 vittorie in Coppa del M… - zazoomblog : Sci alpino Val d’Isere femminile Goggia: “Posto magico qui c’è tanta concorrenza” - #alpino #d’Isere #femminile… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda Prova Val d'Isere in DIRETTA: alle 10.30 l'ultima rifinitura per Sofia Goggia -