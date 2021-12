Sci alpino, start list discesa maschile Val Gardena-Groeden 2021: pettorali e italiane in gara (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino maschile vedrà domani, sabato 18 dicembre, in Val Gardena-Groeden, in Italia, con la discesa libera maschile, chiudere il fine settimana di gare. La gara scatterà alle ore 11.45 e sarà visibile su RaiSport, Eurosport e Dazn. Ecco la start list dell’evento: 1 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon 2 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli 3 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic 4 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon 5 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer 6 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic 7 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon 8 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic 9 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head 10 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer 11 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic 12 ... Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021) La Coppa del Mondo di scivedrà domani, sabato 18 dicembre, in Val, in Italia, con lalibera, chiudere il fine settimana di gare. Lascatterà alle ore 11.45 e sarà visibile su RaiSport, Eurosport e Dazn. Ecco ladell’evento: 1 54005 STRIEDINGER Otmar 1991 AUT Salomon 2 561255 CATER Martin 1992 SLO Stoeckli 3 200379 SANDER Andreas 1989 GER Atomic 4 6190176 BAILET Matthieu 1996 FRA Salomon 5 53817 FRANZ Max 1989 AUT Fischer 6 512124 HINTERMANN Niels 1995 SUI Atomic 7 51215 BAUMANN Romed 1986 GER Salomon 8 530874 GANONG Travis 1988 USA Atomic 9 191740 CLAREY Johan 1981 FRA Head 10 6530104 BENNETT Bryce 1992 USA Fischer 11 422139 KILDE Aleksander Aamodt 1992 NOR Atomic 12 ...

