Sci alpino oggi, SuperG Val Gardena: orario, tv, programma, pettorali, quando partono Dominik Paris e gli azzurri (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si apre la due giorni in Val Gardena con il SuperG odierno. Il principale favorito sulla Saslong è il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, anche perchè la Norvegia ha ottenuto cinque successi nelle ultime sei gare. E’ nettamente lui l’uomo da battere, ma ovviamente attenzione agli austriaci (Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr) e poi a quel Beat Feuz che è anche lui alla ricerca della prima vittoria su questa pista. Fari puntati poi assolutamente sull’americano Ryan Cochran-Siegle. Purtroppo in Val Gardena c’è un tabù bello grande da sfatare per gli azzurri, visto che l’Inno di Mameli non risuona sul podio ormai dal lontano 2008, quando a vincere fu Werner Heel in SuperG. Dominik Paris ha detto di non sentire feeling con la pista e di non essere ... Leggi su oasport (Di venerdì 17 dicembre 2021) Si apre la due giorni in Valcon ilodierno. Il principale favorito sulla Saslong è il norvegese Aleksander Aamodt Kilde, anche perchè la Norvegia ha ottenuto cinque successi nelle ultime sei gare. E’ nettamente lui l’uomo da battere, ma ovviamente attenzione agli austriaci (Matthias Mayer, Vincent Kriechmayr) e poi a quel Beat Feuz che è anche lui alla ricerca della prima vittoria su questa pista. Fari puntati poi assolutamente sull’americano Ryan Cochran-Siegle. Purtroppo in Valc’è un tabù bello grande da sfatare per gli, visto che l’Inno di Mameli non risuona sul podio ormai dal lontano 2008,a vincere fu Werner Heel inha detto di non sentire feeling con la pista e di non essere ...

Advertising

Eurosport_IT : Si è spento Jacopo Compagnoni, fratello della campionessa olimpica, travolto da una valanga in Valfurva. Sentite c… - _Carabinieri_ : Saint Moritz: trionfo nel #SuperG di Federica Brignone, Appuntato dei #Carabinieri. Il Com. Gen. dell’Arma Teo Luzi… - Eurosport_IT : Buonanotte, Federica Brignone: come si sta nell'Olimpo dello sci alpino italiano? ???????? 17 vittorie in Coppa del M… - infoitsport : Sci alpino, Coppa Europa 2021-2022: il norvegese Olsen Steen vince lo slalom di Obereggen. Azzurri fuori dalla Top-… - infoitsport : Sci alpino, Coppa Europa 2021-2022: Clement Noel domina lo slalom della Val di Fassa, 13° Tobias Kastlunger -