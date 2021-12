Sci alpino, Lara Gut positiva al Covid: salterà almeno quattro gare (Di venerdì 17 dicembre 2021) Lara Gut-Behrami positiva al Covid-19. La sciatrice svizzera è risultata positiva al test e dunque salterà le prossime quattro gare di Coppa del Mondo in programma in Francia. La squadra svizzera ha precisato che Gut-Behrami si trova in isolamento dopo aver effettuato un test molecolare in Svizzera. L’atleta, assieme a due dirigenti della squadra, anch’essi positivi al test, avevano già lasciato la località francese di Val d’Isere dopo aver avvertito lievi sintomi simil-influenzali. Brutta notizia per Gut-Behrami, che dopo la caduta nell’ultima gara, non prenderà parte a discesa libera e super-G in Val d’Isere, oltre ai due slalom gigante nella vicina Courchevel della prossima settimana. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 17 dicembre 2021)Gut-Behramial-19. La sciatrice svizzera è risultataal test e dunquele prossimedi Coppa del Mondo in programma in Francia. La squadra svizzera ha precisato che Gut-Behrami si trova in isolamento dopo aver effettuato un test molecolare in Svizzera. L’atleta, assieme a due dirigenti della squadra, anch’essi positivi al test, avevano già lasciato la località francese di Val d’Isere dopo aver avvertito lievi sintomi simil-influenzali. Brutta notizia per Gut-Behrami, che dopo la caduta nell’ultima gara, non prenderà parte a discesa libera e super-G in Val d’Isere, oltre ai due slalom gigante nella vicina Courchevel della prossima settimana. SportFace.

