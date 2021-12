Sci alpino: Cdm. Kilde conquista superG Val Gardena, Paris 6° (Di venerdì 17 dicembre 2021) Terza vittoria di fila per il norvegese, Mayer e Kriechmayr sul podio SELVA DI VAL Gardena - Aleksander Aamodt Kilde si aggiudica il successo nel Super - G della Val Gardena, tappa valevole per la ... Leggi su sport.tiscali (Di venerdì 17 dicembre 2021) Terza vittoria di fila per il norvegese, Mayer e Kriechmayr sul podio SELVA DI VAL- Aleksander Aamodtsi aggiudica il successo nel Super - G della Val, tappa valevole per la ...

Advertising

Eurosport_IT : 'Sono sicura, la sua anima resterà nelle sue montagne ad aspettarmi ogni volta che sentirò la sua mancanza' ? - _Carabinieri_ : Saint Moritz: trionfo nel #SuperG di Federica Brignone, Appuntato dei #Carabinieri. Il Com. Gen. dell’Arma Teo Luzi… - Eurosport_IT : Buonanotte, Federica Brignone: come si sta nell'Olimpo dello sci alpino italiano? ???????? 17 vittorie in Coppa del M… - zazoomblog : Sci alpino Val d’Isere femminile Goggia: “Posto magico qui c’è tanta concorrenza” - #alpino #d’Isere #femminile… - infoitsport : LIVE Sci alpino, Seconda Prova Val d'Isere in DIRETTA: alle 10.30 l'ultima rifinitura per Sofia Goggia -