Scattano le querele Greta Beccaglia | il conduttore travolto da minacce e insulti | ecco chi trascina in tribunale

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Giorgio Micheletti è pronto a denunciare le persone che lo hanno minacciato e offeso. Il giornalista,della trasmissione sportiva di Toscana Tv, è stato insultato sui social per il modo in cui ha affrontato la vicenda di, la cronista molestata dai tifosi della Fiorentina davanti allo stadio di Empoli il 27 novembre 2021. "Trascorsi circa 20 giorni - afferma Micheletti - è il momento di comunicare di essermi rivolto al mio avvocato penalista per tutelare la mia onorabilità dai gravissimi attacchi ricevuti. L'attesa è dovuta al fatto di voler evitare di contribuire al troppo clamore mediatico". Il suo obiettivo non è ottenere dei soldi, precisa dopo aver incaricato il legale Massimiliano Manzo: "Qualunque risarcimento verrà integralmente devoluto alla Fondazione Tommasino Bacciotti, di cui ho grande ...

Giorgio Micheletti è pronto a denunciare le persone che lo hanno minacciato e offeso. Il giornalista, conduttore della trasmissione sportiva di Toscana Tv, è stato insultato sui social per il modo in ...