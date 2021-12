SBK: Honda e BMW, com’è dura la salita (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il mondiale SBK è stato feudo di Kawasaki e ora di Yamaha: a quando il turno di Honda e BMW? Le due case sono dei colossi, e di certo non sono a corto di soldi da spendere. Ma non vincono. In un’intervista al sito austriaco Speedweek, il capo di Yamaha Andrea Dosoli spiega quali sono le difficoltà per un costruttore di emergere nelle derivate di serie. La casa di Iwata ha impiegato sei anni prima di raggiungere il livello che abbiamo visto nel 2021 (grazie anche al super talento di Toprak Razgatlioglu). SBK, Mandalika: Rea vince gara 1 ma viene spodestato SBK: perché Honda e BMW faticano ad emergere? Interpellato sulla questione, Dosolo spiega che il successo in Superbike è frutto di tanti tasselli che devono andare al loro posto. L’esempio di Yamaha è emblematico. “È stato un lungo viaggio da quando la Yamaha è tornata nel Mondiale ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 17 dicembre 2021) Il mondiale SBK è stato feudo di Kawasaki e ora di Yamaha: a quando il turno die BMW? Le due case sono dei colossi, e di certo non sono a corto di soldi da spendere. Ma non vincono. In un’intervista al sito austriaco Speedweek, il capo di Yamaha Andrea Dosoli spiega quali sono le difficoltà per un costruttore di emergere nelle derivate di serie. La casa di Iwata ha impiegato sei anni prima di raggiungere il livello che abbiamo visto nel 2021 (grazie anche al super talento di Toprak Razgatlioglu). SBK, Mandalika: Rea vince gara 1 ma viene spodestato SBK: perchée BMW faticano ad emergere? Interpellato sulla questione, Dosolo spiega che il successo in Superbike è frutto di tanti tasselli che devono andare al loro posto. L’esempio di Yamaha è emblematico. “È stato un lungo viaggio da quando la Yamaha è tornata nel Mondiale ...

Advertising

sowmyasofia : SBK, test Jerez: confronto Kawa-Honda-Bimmer - 500Owners : RT @gponedotcom: Jerez: test finiti per Lecuona, frattura al mignolo sinistro: Lo spagnolo della Honda lo rivedremo in pista nel 2022, a se… - 500Owners : RT @gponedotcom: Violento highside per Iker Lecuona con la Honda a Jerez: Giovedì amaro per il rookie spagnolo della HRC, che a causa di un… - periodicodaily : SBK, test Jerez: confronto Kawa-Honda-Bimmer #SBK #Jerez #Kawa #Honda #Bimmer @RiccardoTrullo - fmimolise : SBK: senza le Ninja le più veloci a Jerez sono le BMW: Con Rea e Lowes fermi al box, primo tempo per la BMW di Van… -