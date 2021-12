Saronno, al via lunedì il punto tamponi in Villa Gianetti (Di venerdì 17 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nuovo punto tamponi in centro a Saronno. lunedì 20 dicembre aprirà presso la Villa Gianetti il servizio per la prevenzione e il tracciamento del Covid gestito dalla Farmacia comunale 1 di via Manzoni. Si tratta del secondo spazio in città dopo il gazebo allestito mesi fa nel parcheggio della Farmacia comunale 2 di via Valletta. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario. Leggi su ilnotiziario (Di venerdì 17 dicembre 2021) tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline color Nuovoin centro a20 dicembre aprirà presso lail servizio per la prevenzione e il tracciamento del Covid gestito dalla Farmacia comunale 1 di via Manzoni. Si tratta del secondo spazio in città dopo il gazebo allestito mesi fa nel parcheggio della Farmacia comunale 2 di via Valletta. tds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortds text logo tagline colortd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerpttd module 7 title excerptL'articolo proviene da Il Notiziario.

