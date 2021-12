Sara Pedri: ecco gli ultimi messaggi alla sorella prima della sua scomparsa (Di venerdì 17 dicembre 2021) A nove mesi dalla scomparsa di Sara Pedri emergono nuove dichiarazioni che la ginecologa avrebbe fatto a sua sorella in merito al malessere che provava nel posto di lavoro. Sara Pedri è una ginecologa 31enne di Forlì, scomparsa lo scorso 4 marzo. Ad essere stata ritrovata è stata solo la sua macchina vicino al lago di Cles. La donna più volte aveva manifestato l’angoscia che provava nel posto di lavoro, l’ospedale di Santa Chiara Tateo a Trento. POTREBBE INTERESSARTI: Tragedia in Valfurva: morto Jacopo Compagnoni, fratello della campionessa Deborah Sara Pedri (fonte: Facebook)Pedri, originaria di Forlì, dopo la laurea specialistica a Catanzaro era stata ... Leggi su ck12 (Di venerdì 17 dicembre 2021) A nove mesi ddiemergono nuove dichiarazioni che la ginecologa avrebbe fatto a suain merito al malessere che provava nel posto di lavoro.è una ginecologa 31enne di Forlì,lo scorso 4 marzo. Ad essere stata ritrovata è stata solo la sua macchina vicino al lago di Cles. La donna più volte aveva manifestato l’angoscia che provava nel posto di lavoro, l’ospedale di Santa Chiara Tateo a Trento. POTREBBE INTERESSARTI: Tragedia in Valfurva: morto Jacopo Compagnoni, fratellocampionessa Deborah(fonte: Facebook), originaria di Forlì, dopo la laurea specialistica a Catanzaro era stata ...

Advertising

Nutizieri : Sara Pedri, 21 medici e ostetriche parti offese: c’è anche il nome della ginecologa scomparsa… - corrierebologna : Sara Pedri, individuati 21 medici e ostetriche parti offese: c’è anche il nome della g... - zazoomblog : Sara Pedri: Nuovi Inquietanti Retroscena! - #Pedri: #Nuovi #Inquietanti - lupetta60 : RT @RosannaVaroli: Sara Pedri vessata e umiliata, così si è spenta in tre mesi. I suoi messaggi: 'Ho paura, non avrò vita lunga qua' https:… - RosannaVaroli : Sara Pedri vessata e umiliata, così si è spenta in tre mesi. I suoi messaggi: 'Ho paura, non avrò vita lunga qua'… -