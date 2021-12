Sanremo: ecco il nome che non ti aspetti accanto ad Amadeus (Di venerdì 17 dicembre 2021) Chi sarà ad affiancare Amadeus alla conduzione della 72° edizione del Festival di Sanremo? Scopriamo insieme i possibili nomi. Sanremo 2022: ecco la lista dei big in garaL’anno scorso a trionfare sul palco dell’Ariston sono stati i Maneskin, con la canzone Zitti e Buoni. E da quel momento in poi hanno conquistato, letteralmente, tutto il Mondo. Quest’anno i cantanti che si esibiranno, proveranno a replicare il successo del gruppo romano. Ma, mentre si conoscono i nomi dei cantanti che tenteranno di vincere il primo premio a Sanremo, ancora non hanno svelato i nomi dei personaggi che affiancheranno Amadeus. I cantanti in gara sono: Elisa, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Ditonellapiaga ft. Donatella Rettore, Noemi, Highsnob e Hu, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo ... Leggi su formatonews (Di venerdì 17 dicembre 2021) Chi sarà ad affiancarealla conduzione della 72° edizione del Festival di? Scopriamo insieme i possibili nomi.2022:la lista dei big in garaL’anno scorso a trionfare sul palco dell’Ariston sono stati i Maneskin, con la canzone Zitti e Buoni. E da quel momento in poi hanno conquistato, letteralmente, tutto il Mondo. Quest’anno i cantanti che si esibiranno, proveranno a replicare il successo del gruppo romano. Ma, mentre si conoscono i nomi dei cantanti che tenteranno di vincere il primo premio a, ancora non hanno svelato i nomi dei personaggi che affiancheranno. I cantanti in gara sono: Elisa, Dargen D’Amico, Gianni Morandi, Ditonellapiaga ft. Donatella Rettore, Noemi, Highsnob e Hu, Le Vibrazioni, Sangiovanni, Massimo ...

Advertising

danielemagriano : ma Stash che defollowa Amadeus per non averlo scelto per Sanremo… il livello di maturità? Ecco perché a 18 anni San… - Radio105 : Ecco qua ???? #Sanremo2022 #sanremo #jalisse - 2001coniricci : @Aka7evenreal Ecco la cover che porterai a Sanremo - nuitdhiver_ : ecco qualcosa di brutto doveva capitare a questo sanremo - EmilioBerettaF1 : Sanremo giovani, ecco i tre che andranno all'Ariston con i Big -