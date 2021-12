Sanremo, Amadeus: «Sarà un Festival per tutti, dai divi di “Canzonisssima” ai giovanissimi» (Di venerdì 17 dicembre 2021) «Un Festival di Sanremo per tutti: si va da Iva Zanicchi, Massimo Ranieri e Gianni Morandi, personaggi storici che non cantavano insieme e non erano contemporaneamente in trasmissione dai temi di Canzonissima; a un diciottenne come Sangiovanni o a un altro giovanissimo come Blanco…». È quanto tiene a sottolineare Amadeus, direttore artistico e conduttore del Festival di Sanremo, intervenendo al programma Password su Rtl. «Di questo sono davvero felice e orgoglioso e ringrazio tutti i cantanti che hanno dato fiducia a questo Festival, accettando il mio invito», afferma Amadeus. Sanremo, Amadeus: «Dai giovani mi sono arrivate 800 canzoni» Il conduttore racconta: «Mi sono arrivate circa 800 canzoni dai ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 17 dicembre 2021) «Undiper: si va da Iva Zanicchi, Massimo Ranieri e Gianni Morandi, personaggi storici che non cantavano insieme e non erano contemporaneamente in trasmissione dai temi di Canzonissima; a un diciottenne come Sangiovanni o a un altro giovanissimo come Blanco…». È quanto tiene a sottolineare, direttore artistico e conduttore deldi, intervenendo al programma Password su Rtl. «Di questo sono davvero felice e orgoglioso e ringrazioi cantanti che hanno dato fiducia a questo, accettando il mio invito», afferma: «Dai giovani mi sono arrivate 800 canzoni» Il conduttore racconta: «Mi sono arrivate circa 800 canzoni dai ...

Advertising

IlContiAndrea : #Amadeus 'Emma ha una canzone bellissima. Torna a Sanremo dopo dieci anni. Bellissima, con grande energia. In quest… - Raiofficialnews : 'Sul palco di #SanremoGiovani ci saranno 12 talenti, 12 sogni, 12 storie. Tre di loro toccheranno il cielo con un d… - emcmhugs : RT @IlContiAndrea: #Amadeus 'Emma ha una canzone bellissima. Torna a Sanremo dopo dieci anni. Bellissima, con grande energia. In questi die… - effemme_ : RT @IlContiAndrea: #Amadeus 'Emma ha una canzone bellissima. Torna a Sanremo dopo dieci anni. Bellissima, con grande energia. In questi die… - esserequi : RT @IlContiAndrea: #Amadeus 'Emma ha una canzone bellissima. Torna a Sanremo dopo dieci anni. Bellissima, con grande energia. In questi die… -