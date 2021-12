Sanremo 22 | da Alessia Marcuzzi a Tommaso Paradiso | i possibili co-conduttori

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Continuano a circolare sul web le indiscrezioni sui possibile co-del Festival di. Oltre alla presenza, quasi ormai certa, dell’amico Fiorello al fianco di Amadeus, il mondo dei social continua a mormorare sugli altri ospiti della kermesse canora. Per l’attore questa sarebbe la terza volta sul palco dell’Ariston. “Mi auguro che si sia anche … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo Alessia

... Yuman, Tananai e Matteo Romano), del Festival diresta da conoscere tutto il resto. Ossia ... di Miriam Leone e anche diMarcuzzi che però qualche indiscrezione ritiene sempre meno ...... " Colpo a effetto di Amadeus per il prossimo Festival di. Accanto al conduttore ci sarà un ... Con Paradiso, Fiorello eMarcuzzi, Amadeus ha disegnato il suo Festival ". Il nome di ...Fatto il cast dei 25 concorrenti (gli ultimi tre giovani sono stati proclamati l'altra sera su Raiuno: Yuman, Tananai e Matteo Romano), del Festival di Sanremo resta da conoscere tutto il resto. Ossia ...Con la finale di Sanremo Giovani andata in scena nella serata di mercoledì 15 dicembre, è stata completata la rosa dei cantanti in gara al Festival di Sanremo 2022. Oltre ai nomi comunicati a inizio m ...