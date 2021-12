Sanremo 2022, chi sarà il nuovo co-conduttore: Amadeus punta tutto su di lui (Di venerdì 17 dicembre 2021) Amadeus non ha più dubbi: ha deciso che ad affiancarlo nella 72esima edizione del Festival di Sanremo sarà Can Yaman. In effetti l'attore turco continua ad essere il protagonista del momento, costantemente nel mirino del gossip per le sue scelte lavorative e per la sua vita sentimentale tanto chiacchierata. Le ultime indiscrezioni indicano che il bellissimo attore noto per essere protagonista in diverse soap opera di successo tra cui "Daydreamer" e "Mr. Wrong" sarebbe tra i nomi più corteggiati da Amadeus per il ruolo di co-conduttore del prossimo Festival di Sanremo 2022. A svelare i nuovi retroscena su quale potrebbe essere il cast artistico del Festival di Sanremo nel 2022 è stato il giornalista Paolo Giordano, che ha annunciato ... Leggi su eccellenzemeridionali (Di venerdì 17 dicembre 2021)non ha più dubbi: ha deciso che ad affiancarlo nella 72esima edizione del Festival diCan Yaman. In effetti l'attore turco continua ad essere il protagonista del momento, costantemente nel mirino del gossip per le sue scelte lavorative e per la sua vita sentimentale tanto chiacchierata. Le ultime indiscrezioni indicano che il bellissimo attore noto per essere protagonista in diverse soap opera di successo tra cui "Daydreamer" e "Mr. Wrong" sarebbe tra i nomi più corteggiati daper il ruolo di co-del prossimo Festival di. A svelare i nuovi retroscena su quale potrebbe essere il cast artistico del Festival dinelè stato il giornalista Paolo Giordano, che ha annunciato ...

Advertising

RadioItalia : Aka 7even e Sangiovanni, prima di sfidarsi a #Sanremo2022, stanno lavorando a qualcosa di nuovo insieme! ?… - Lopinionista : Amadeus, ospite di Rtl 102.5, parla del Festival di Sanremo e dei cantanti in gara - SiriaPiga : RT @kate_virzi: Rt se anche tu appena letta la notifica Twitter di @mengonimarco 'Mi ha appena chiamato Amadeus..' hai pensato subito a San… - 811Canbey : RT @ESCitanews: Can Yaman, Marcell Jacobs, Tommaso Paradiso, Miriam Leone e Simona Ventura. Ecco chi potrebbe affiancare Amadeus sul palco… - AngeAngelica19 : RT @ESCitanews: Can Yaman, Marcell Jacobs, Tommaso Paradiso, Miriam Leone e Simona Ventura. Ecco chi potrebbe affiancare Amadeus sul palco… -