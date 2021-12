Sampdoria, finanziamenti Covid per coprire i debiti: l’accusa a Ferrero (Di venerdì 17 dicembre 2021) Ferrero avrebbe usato i finanziamenti Covid della Sampdoria per saldare i debiti di altre società: le ultime sul caso Massimo Ferrero avrebbe utilizzato i finanziamenti Covid della Sampdoria per pagare i debiti di altre società poi fallite e coinvolte nell’inchiesta della Guardia di Finanza. l’accusa è stata inserita in un’informativa del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Cosenza, già trasmessa alla Procura di Paola. Nelle prossime ore il club blucerchiato chiarirà la propria posizione, sottolineando che i 25 milioni di euro sono stati usati per stipendi, investimenti e attività lecite legate alla Samp. Ecco quanto riportato da Il Secolo XIX. Ferrero ... Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021)avrebbe usato idellaper saldare idi altre società: le ultime sul caso Massimoavrebbe utilizzato idellaper pagare idi altre società poi fallite e coinvolte nell’inchiesta della Guardia di Finanza.è stata inserita in un’informativa del Nucleo di Polizia economico-finanziaria di Cosenza, già trasmessa alla Procura di Paola. Nelle prossime ore il club blucerchiato chiarirà la propria posizione, sottolineando che i 25 milioni di euro sono stati usati per stipendi, investimenti e attività lecite legate alla Samp. Ecco quanto riportato da Il Secolo XIX....

Advertising

CalcioNews24 : #Sampdoria, accusa a Ferrero: finanziamenti #Covid per coprire i debiti ?? - Sicilianodoc7 : RT @junews24com: Ferrero, la Guardia di Finanza: usati finanziamenti Covid per i debiti - - junews24com : Ferrero, la Guardia di Finanza: usati finanziamenti Covid per i debiti - -