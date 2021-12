Salvini fa gli auguri al Papa | ma sui social non la prendono benissimo

Leggi su nextquotidiano

(Di venerdì 17 dicembre 2021)Francesco oggi compie 85 anni. Tra i tantissimi messaggi diricevuti dal Santo Padre, ci sono anche quelli di Matteo, che sul suo profilo Twitter ha scritto: “affettuosi al Santo Padre per i suoi 85 anni. Francesco è una guida saggia e preziosa in un momento difficile per l’Italia e il Mondo”.affettuosi al Santo Padre per i suoi 85 anni. Francesco è una guida saggia e preziosa in un momento difficile per l’Italia e il Mondo. — Matteo(@matteomi) December 17, 2021 Un messaggio neutro e in linea di massima condivisibile, considerando che si tratta della più alta carica della Chiesa cattolica. Ma non se sei. Il leader della Lega, infatti, si è spesso distinto per le sue posizioni radicali per ...