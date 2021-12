Salvini convoca la Tombola del Quirinale (Di venerdì 17 dicembre 2021) Matteo Salvini sta con l’Economist. Lo dice lui stesso, in una pausa dell’udienza palermitana per il processo Open Arms. Il riferimento è all’articolo con cui il settimanale britannico premia l’Italia come Paese migliorato di più nel 2021 grazie a Mario Draghi premier “competente e internazionalmente rispettato”. Con una postilla sul rischio di inversione di marcia: “Mr Draghi vuole essere presidente, un incarico più cerimoniale, e può succedergli un premier meno competente”. Timore che il leader della Lega fa proprio senza peli sulla lingua: “Io faccio lo sforzo di stare con il Pd e Draghi se ne va? Abbiamo prolungato lo stato d’emergenza fino al 31 marzo e lui se ne va a gennaio? È giusto che continui, non è facile che se sposti una pedina poi resta tutto com’è?. Quanto al Quirinale, chiarisce che non accetterà veti dal Pd: “Perché Berlusconi ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 17 dicembre 2021) Matteosta con l’Economist. Lo dice lui stesso, in una pausa dell’udienza palermitana per il processo Open Arms. Il riferimento è all’articolo con cui il settimanale britannico premia l’Italia come Paese migliorato di più nel 2021 grazie a Mario Draghi premier “competente e internazionalmente rispettato”. Con una postilla sul rischio di inversione di marcia: “Mr Draghi vuole essere presidente, un incarico più cerimoniale, e può succedergli un premier meno competente”. Timore che il leader della Lega fa proprio senza peli sulla lingua: “Io faccio lo sforzo di stare con il Pd e Draghi se ne va? Abbiamo prolungato lo stato d’emergenza fino al 31 marzo e lui se ne va a gennaio? È giusto che continui, non è facile che se sposti una pedina poi resta tutto com’è?. Quanto al, chiarisce che non accetterà veti dal Pd: “Perché Berlusconi ...

