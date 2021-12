Salvare l’Amazzonia? Basta una noce

Leggi su tpi

(Di venerdì 17 dicembre 2021) Il maggior dilemma per le popolazioni indigene delriguarda la necessità di conciliare la sopravvivenza economica con la salvaguardia della foresta. Eppure una tribù ha trovato la soluzione: labrasiliana. Gli Zoró, in Brasile, combattono la deforestazione coltivando questi frutti e vendendoli attraverso la cooperativa Coopavam, che assicura prezzi migliori rispetto alla distribuzione tradizionale. sul settimanale The Post Internazionale-TPI: clicca qui