Salva-Napoli da 1 miliardo e 300 milioni | l’uomo di Manfredi dice che è la svolta

Napoli – "Abbiamo ottenuto un risultato che rappresenta una vera svolta. Questo accordo, frutto di un lungo e complesso negoziato che ci ha visto impegnati sin dall'insediamento e che ha trovato nel Governo un interlocutore attento ai nostri problemi, apre una nuova strada nella gestione del debito dei Comuni in difficoltà e ci consente di guardare con ottimismo al futuro". Così parla Pier Paolo Baretta, assessore al bilancio del Comune di Napoli, l'uomo a cui Manfredi ha affidato l'interlocuzione quotidiana col Governo per spuntare un aiuto economico essenziale per non affogare nel mare dei 5 miliardi di debito che paralizzano Palazzo San Giacomo. Sta di fatto che Baretta, specificando la cifra pattuita per Napoli, tiene a dire che si tratta solo di un

