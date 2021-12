Salto con gli sci | Engelberg 2021 | Ryoyu Kobayashi il migliore delle qualificazioni

(Di venerdì 17 dicembre 2021)è ilnelledi sul trampolino grande HS140 di, sesta tappa della Coppa del Mondo/2022 dicon gli sci maschile. Il fuoriclasse giapponese ha saltato 136.5 metri con vento alle spalle, staccando di 3.2 punti un grande Timi Zajc (stessa misura ma con meno vento alle spalle). Terza piazza per l’austriaco Jan Hoerl, autore di unda 135.5 metri (-7.3 punti dal nipponico), mentre non sono presenti in Svizzera italiani. Di seguito la top-10. RISULTATI: R.(Jpn) 147.5 Zajc (Slo) 144.3 Hoerl (Aut) 140.2 Johansson (Nor) 138.6 Stoch (Pol) ...

Mercoledì 29 dicembre al Palaindoor la conferenzaalcuni dei più importanti coach europei, giovedì 30 le garel'asta protagonista a Padovadue interessanti appuntamenti alla fine dell'anno, tra il 29 e il 30 dicembre: una conferenza su allenamento e studio della specialità, rivolta sia agli ...L'arte può essere così originale, specialmente quando trova un modo per relazionarsiogni età e ... È giunto il momento di fare unnell' ufficio del Presidente e scoprire tutti i dettagli del ...Nuovo capitolo di Coppa del Mondo femminile, nuovo successo di Marita Kramer, stavolta in quel di Ramsau. Quinta vittoria in stagione, tredicesima in carriera per l'austriaca, che sembra davvero voler ...Ryoyu Kobayashi si conferma l'uomo del momento e vince per la quarta volta consecutiva il salto di qualificazione, candidandosi al ruolo di favorito principale per il successo in vista delle due compe ...