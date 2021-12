Salernitana, Obi: «Situazione societaria? Pensiamo al campo» (Di venerdì 17 dicembre 2021) Joel Obi, centrocampista della Salernitana, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro l’Inter Le parole ai microfoni di Dazn del centrocampista della Salernitana Joel Obi. Situazione societaria – «In questo momento Pensiamo al campo e fare il massimo per ottenere risultati». GARA SPECIALE – «Sempre un piacere incontrare i nerazzurri, ho bei ricordi e sarà una grande battaglia perchè abbiamo bisogno di punti più di loro». L'articolo proviene da Calcio News 24. Leggi su calcionews24 (Di venerdì 17 dicembre 2021) Joel Obi, centrocampista della, ha parlato prima del fischio d’inizio del match contro l’Inter Le parole ai microfoni di Dazn del centrocampista dellaJoel Obi.– «In questo momentoale fare il massimo per ottenere risultati». GARA SPECIALE – «Sempre un piacere incontrare i nerazzurri, ho bei ricordi e sarà una grande battaglia perchè abbiamo bisogno di punti più di loro». L'articolo proviene da Calcio News 24.

