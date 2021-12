Salernitana-Inter, Serie A: probabili formazioni, pronostico e diretta tv (Di venerdì 17 dicembre 2021) Testa-coda in Serie A in questo venerdì sera che mette sul piatto della massima Serie, dopo la gara Lazio-Genoa, un match che sembra, onestamente, a pronostico praticamente chiuso. I padroni di casa di Stefano Colantuono, ultimi in classifica, attendono la visita degli ospiti guidati da Simone Inzaghi che, attualmente, detengono la vetta della graduatoria. I campani arrivano a questo match con lo status delle vittime sacrificali: nelle ultime cinque di campionato, la compagine granata ha messo insieme un solo punto. Di contro, i nerazzurri arrivano da un filotto di cinque vittorie consecutive. Ecco le ultime da Salernitana-Inter con le probabili formazioni, il pronostico e la diretta tv. pronostico e ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 17 dicembre 2021) Testa-coda inA in questo venerdì sera che mette sul piatto della massima, dopo la gara Lazio-Genoa, un match che sembra, onestamente, apraticamente chiuso. I padroni di casa di Stefano Colantuono, ultimi in classifica, attendono la visita degli ospiti guidati da Simone Inzaghi che, attualmente, detengono la vetta della graduatoria. I campani arrivano a questo match con lo status delle vittime sacrificali: nelle ultime cinque di campionato, la compagine granata ha messo insieme un solo punto. Di contro, i nerazzurri arrivano da un filotto di cinque vittorie consecutive. Ecco le ultime dacon le, ile latv.e ...

