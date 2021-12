Salernitana-Inter, potenziato il servizio della metropolitana (Di venerdì 17 dicembre 2021) In occasione dell’incontro di calcio Salernitana – Inter in programma questa sera, venerdì 17 dicembre, alle ore 20.45, presso lo Stadio Arechi, sarà aperta ed in funzione la fermata Arechi – Ospedale della metropolitana di Salerno. Sarà inoltre potenziato il servizio in corrispondenza dell’orario di fine partita, con due corse aggiuntive da Arechi verso Salerno alle ore 23.05 e 23.35. Sarà chiuso il cancello verso l’ospedale, mentre resterà aperto il cancello lato Arechi. Si invitano, pertanto, i tifosi che si recheranno allo Stadio di utilizzare la metropolitana e di limitare il più possibile l’uso di mezzi privati per evitare il congestionamento del traffico veicolare. Consiglia Leggi su cronachesalerno (Di venerdì 17 dicembre 2021) In occasione dell’incontro di calcioin programma questa sera, venerdì 17 dicembre, alle ore 20.45, presso lo Stadio Arechi, sarà aperta ed in funzione la fermata Arechi – Ospedaledi Salerno. Sarà inoltreilin corrispondenza dell’orario di fine partita, con due corse aggiuntive da Arechi verso Salerno alle ore 23.05 e 23.35. Sarà chiuso il cancello verso l’ospedale, mentre resterà aperto il cancello lato Arechi. Si invitano, pertanto, i tifosi che si recheranno allo Stadio di utilizzare lae di limitare il più possibile l’uso di mezzi privati per evitare il congestionamento del traffico veicolare. Consiglia

